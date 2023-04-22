Спасли тысячи: как наши врачи помогли пострадавшим от землетрясения в Сирии Замдиректора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин рассказал NEWS.ru о помощи пострадавшим после землетрясения в Сирии

Фото: Khalil Hamlo/dpa/Global Look Press

На днях бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России вернулась из сирийского Алеппо, где оказывала помощь пострадавшим от землетрясения 6 февраля. В результате подземных толчков в Сирии погибли более восьми тысяч человек, свыше 14,5 тысяч были ранены. О работе российских врачей в Алеппо NEWS.ru рассказал замдиректора по медицинской части Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин.

— Сколько времени вы провели в Алеппо и сколько пациентов прошло через вас?

— За время работы, а это чуть более месяца, врачами осмотрено почти 7,5 тыс. человек, в том числе более трех тысяч детей. В дневном стационаре пролечено почти полторы тысячи пациентов, большинство — дети. Специалисты провели девять тысяч консультаций, а также около тысячи инструментальных и лабораторных исследований. Выполнено порядка 200 малых оперативных вмешательств.

— Насколько напряженной была работа?

— Одни и те же специалисты работали ежедневно лишь с одним выходным днем в неделю. Но и этот день не проходил на месте. Благодаря нашей группировке войск медики успели познакомиться с местной культурой и историей. Это помогало расслабиться и настроиться на продолжение действительно нужной работы. Плюс есть ощущение гордости за коллег-медиков и инженеров, которые смогли провести такую колоссальную работу.

Фото: Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России

— Каковы самые распространенные проблемы пострадавших?

— Чаще всего за медицинской помощью обращались к педиатрам и терапевтам с бронхитами и пневмониями. Это неудивительно — во время землетрясения и после него держались низкие температуры, а ночевать жителям Алеппо приходилось и на улице. Кроме того, многие пациенты обращались к травматологу и неврологу с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Кардиолог, дерматолог, офтальмолог, гинеколог и другие специалисты также приняли не одну сотню пациентов, назначая необходимую терапию, обучая навыкам ухода при тех или иных заболеваниях и состояниях.

— Были ли у вас все необходимые медикаменты?

— Необходимыми медикаментами мы были обеспечены полностью. Мы их привезли сами. Более того, при поддержке Минобороны России мы проводили совместные гуманитарные акции, выдавая товары первой необходимости.

Фото: Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России

— Как координировали работу с командами из других стран?

— Недолгий период в разных районах города работали параллельно с командой специалистов из Белоруссии. Вместе с коллегами отработали четко и слаженно, никаких проблем не возникало. Делились наработками.

— В пострадавших от землетрясений районах были проблемы с водо- и электроснабжением. Где брали воду? Как дезинфицировали медицинские инструменты?

— Мы принимали пациентов в своих пневмокаркасных модулях, которые развернули на площадке местной офтальмологической клиники. Благодаря этому были обеспечены круглосуточным энергоснабжением и технической водой. Наготове были подключенные в общую сеть госпиталя дизель-генераторы разной мощности. Несколько раз приходилось переключаться и работать именно на них.

Питьевую воду привезли изначально вместе с медикаментами и медицинским изделиями. Дезинфицировали инструменты и оборудование самостоятельно, а в условиях клиники могли провести стерилизацию. Хотя, конечно, мы были готовы к любому развитию событий.

Фото: Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России

— Специалисты предупреждали в феврале о возможном начале эпидемий в пострадавших районах. Какой в действительности была эпидемиологическая ситуация?

— Инфекционная обстановка во время работы нашего госпиталя была благополучной. Но мы были начеку.

Все специалисты перед вылетом прошли вакцинацию, а также инструктажи и семинары по работе с эндемичными для Сирии и района Алеппо инфекциями, где можно встретить различные формы лейшманиоза (паразитарное заболевание, передающееся москитами. — NEWS.ru) и холеру.