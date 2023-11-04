СМИ сообщили, что «Хезболла» запустила по Израилю новую мощную ракету Reuters: группировка «Хезболла» атаковала Израиль новой мощной ракетой

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник. Отмечается, что ракета сумела поразить позицию ЦАХАЛ.

Группировка выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. <...> Она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш, — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

В свою очередь самолеты израильской армии поразили объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» по территории страны.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей стране в районе границы с Ливаном. Радикалы пытались осуществить пуск ракет по израильской территории.

Кроме того, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщали, что израильские военные перехватили ракету класса «земля — воздух», выпущенную с территории Ливана по направлению к беспилотнику Израиля. После этого военные нанесли ответные удары по месту пуска ливанских ракет.