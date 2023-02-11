Смертельные землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб Власти Турции сравнили силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб

Фото: Anne Pollmann/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,8 произошло в районе турецко-сирийской границы

Два землетрясения магнитудой 7,8 в Турции, превратившие юго-восточную часть страны в руины, сравнимы со взрывом 500 атомных бомб, заявил генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. Он пояснил, что первые толчки длились 65 секунд, следующие — 45, сообщает TRT Haber.

Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, — сказал Татар.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло отметки в 20 665. Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.

Ранее спасатели в Адыямане нашли тело уроженки Нижневартовска. Женщина находилась под обломками здания, которое обвалилось в результате землетрясения. Погибшая проживала в Турции вместе с мужем и дочерью. Их удалось спасти, на данный момент папа с ребенком находятся в больнице. На поиски россиянки у спасателей ушло три дня.