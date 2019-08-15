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Военно-воздушные силы Сирии перехватили вражескую ракету в районе города Масьяф в мухафазе Хама. По данным военных, она была выпущена с территории Ливана.

Это дало сирийским ВВС основания полагать, что ракету выпустили израильские военные.

Кроме того, ракета была перехвачена вблизи города Мешта-эль-Хелу в мухафазе Тартус. Она была запущена в направлении порта провинциальной столицы, передаёт Al-Masdar .

Ранее News.ru писал, что террористы утверждают, что подбили истребитель Су-22 сирийских ВВС и он упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Лётчик катапультировался, но был захвачен боевиками запрещённой в России исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра».