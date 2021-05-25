Сигнал арабским спонсорам: что хочет доказать Асад своим переизбранием

В Сирии 26 мая начинается голосование на президентских выборах. Высший судебный комитет (избирательная комиссия) сообщил о полной готовности участков в районах, находящихся в зоне ответственности официального Дамаска. При этом бойкот процессу выразили не только власти неподконтрольных правительству северо-восточных территорий страны, но и организации «примирённых» провинций республики. О том, что может принести Башару Асаду переизбрание, NEWS.ru рассказали эксперты из вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI).

Сирийское правительство подготовилось к выборам с учётом всех требований времени. Официальный представитель Высшего судебного комитета судья Мухлис Кайсис пояснил в разговоре с государственными СМИ, что «приняты необходимые санитарно-профилактические меры» для борьбы с распространением коронавируса: во время процедуры голосования будет обеспечена социальная дистанция, а избирателям выдадут медицинские маски.

По официальным данным , число сирийцев, которые могут проголосовать внутри страны и за её пределами, оценивается в 18,1 млн человек. Это если вычесть тех, кого лишили права голоса: не только лиц, страдающих психическими расстройствами, но и осуждённых за тяжкое преступление, общественно опасное поведение или злоупотребление общественным доверием. Многих, как говорят критики Дамаска, правительство попыталось просто вывести за скобки. Это касается в том числе и части диаспоры.

В МВД Сирии говорят о принятии всех мер, необходимых с точки зрения безопасности. Однако российская сторона всё равно предупреждает о риске провокаций. В частности, об этом не так давно упоминал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он уточнил, что провокационные действия могут быть предприняты и после голосования.

Ситуация, конечно, очень сложная. И, к сожалению, ещё до конца мы не одержали полную победу над террористами в регионе, в Сирии, в частности, — посетовал дипломат.

Впрочем, проблему на выборах создали не только террористические элементы.

Голосование для своих

Администрация автономного северо-востока, который контролируют преимущественно курдские структуры, отказалась проводить 26 мая голосование и приказала закрыть с начала недели все проезды из провинций Хасеке, Ракка и Дейр эз-Зор на территорию, находящуюся в зоне ответственности Дамаска.

Курдские власти не будут содействовать какой-либо избирательной процедуре, противоречащей духу резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, — говорится в официальном заявлении местных властей.

Не менее враждебное отношение к выборам прослеживается и в «колыбели сирийской революции» — в южных провинциях, которые в 2018 году на определённых условиях вернулись под контроль Дамаска при посредничестве России, США, Иордании и Израиля. Различные организации, советы и комитеты в провинции Дераа выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв бойкотировать голосование.

Аналитический центр Jusoor for Studies (Турция) опубликовал в этом году сведения, согласно которым число граждан Сирии, проживающих на правительственных территориях, не превышает 9,4 млн человек. На миллион меньше сирийцев — это те, кто оказался по тем или иным причинам за границей. В оппозиционных анклавах в Сирии в то же время проживают свыше четырёх миллионов сирийцев. Фактически, согласно этим данным, в зоне ответственности Дамаска живут только 28% от общего числа всех граждан.

Неиспользованные козыри

Bashar.Al.Assad.page/facebook.com

В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов заметил, что принципиальных отличий у президентской кампании в этом году нет.

Участвуют кандидаты-спойлеры для видимости конкуренции, активно используется админресурс, а голосование ограничено территориально. И вот это, мягко говоря, странно: выборы-2021 были очень важны в плане встраивания в политический процесс, поэтому публичный отказ Москвы связывать голосование с работой Конституционного комитета и отсутствие серьёзной работы российских политтехнологов в Сирии отражают тупиковость ситуации. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

По словам аналитика, в агитационной кампании не были использованы такие преимущества, как факт автономной службы в пророссийских формированиях некоторых бывших повстанцев на юго-западе страны и фактор смены лояльности лидеров восточных племён.

Даже партия «Демократический фронт», которую вроде как официально представляет «оппонент» Асада и изображающий роль представителя внутренней оппозиции Махмуд Ахмад Мерия, дистанцировалась от него, не говоря уже об отказе кланов в провинции Дераа считать выборы легитимными, — рассуждает Мардасов.

В связи с этим внимание привлекают не политические комбинации, которые могли бы «освежить» выборы, а то, как лоялисты и спецслужбы принуждают голосовать граждан за пределами Сирии. По словам собеседника NEWS.ru, известно много случаев давления в Ливане на проживающих там сирийцев. А акцент на озабоченности Асада экономическим досье выглядит не как доказательство перехода Дамаска с военных рельсов на экономические, а как признание властями собственной слабости в разрешении топливного и продовольственного кризисов, отмечает аналитик.

Сигнал спонсорам

Bashar.Al.Assad.page/facebook.com

Приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Ник Гринстед заявил NEWS.ru, что официальный Дамаск и Москва рассчитывают использовать выборы для возращения легитимности сирийскому правительству в глазах таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Недавние сообщения показывают, что усилия по восстановлению отношений продолжаются, и, возможно, открытие посольств Саудовской Аравии и Эмиратов в Дамаске выглядит неизбежным. Москва надеется, что это будет способствовать реконструкции Сирии, находящейся под контролем режима, на средства Залива. Ник Гринстед приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Однако, по оценкам эксперта, любые инвестиции стран Персидского залива в Арабскую Республику будут минимальными из-за плохого делового климата, постоянной нестабильности и угрозы американских санкций, направленных против любой организации, имеющей дело с режимом Асада.

При этом формальное признание легитимности асадовского режима станет для Башара победой как таковой, — признаёт Гринстед.

В то же время собеседник NEWS.ru выразил сомнение в том, что после выборов возможно сближение между Дамаском и другим его внешним оппонентом — Анкарой: последняя занимает большие территории на севере и опирается на совершенно иной спектр сил.