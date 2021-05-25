Сигнал арабским спонсорам: что хочет доказать Асад своим переизбранием

В Сирии 26 мая начинается голосование на президентских выборах. Высший судебный комитет (избирательная комиссия) сообщил о полной готовности участков в районах, находящихся в зоне ответственности официального Дамаска. При этом бойкот процессу выразили не только власти неподконтрольных правительству северо-восточных территорий страны, но и организации «примирённых» провинций республики. О том, что может принести Башару Асаду переизбрание, NEWS.ru рассказали эксперты из вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI).
Сирийское правительство подготовилось к выборам с учётом всех требований времени. Официальный представитель Высшего судебного комитета судья Мухлис Кайсис пояснил в разговоре с государственными СМИ, что «приняты необходимые санитарно-профилактические меры» для борьбы с распространением коронавируса: во время процедуры голосования будет обеспечена социальная дистанция, а избирателям выдадут медицинские маски.
По официальным
В МВД Сирии говорят о принятии всех мер, необходимых с точки зрения безопасности. Однако российская сторона всё равно предупреждает о риске провокаций. В частности, об этом не так давно упоминал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он уточнил, что провокационные действия могут быть предприняты и после голосования.
Ситуация, конечно, очень сложная. И, к сожалению, ещё до конца мы не одержали полную победу над террористами в регионе, в Сирии, в частности, — посетовал дипломат.
Впрочем, проблему на выборах создали не только террористические элементы.
Голосование для своих
Администрация автономного северо-востока, который контролируют преимущественно курдские структуры, отказалась проводить 26 мая голосование и приказала закрыть с начала недели все проезды из провинций Хасеке, Ракка и Дейр эз-Зор на территорию, находящуюся в зоне ответственности Дамаска.
Курдские власти не будут содействовать какой-либо избирательной процедуре, противоречащей духу резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, — говорится в официальном заявлении местных властей.
Не менее враждебное отношение к выборам прослеживается и в «колыбели сирийской революции» — в южных провинциях, которые в 2018 году на определённых условиях вернулись под контроль Дамаска при посредничестве России, США, Иордании и Израиля. Различные организации, советы и комитеты в провинции Дераа
Аналитический центр Jusoor for Studies (Турция) опубликовал в этом году сведения, согласно которым число граждан Сирии, проживающих на правительственных территориях, не превышает 9,4 млн человек. На миллион меньше сирийцев — это те, кто оказался по тем или иным причинам за границей. В оппозиционных анклавах в Сирии в то же время проживают свыше четырёх миллионов сирийцев. Фактически, согласно этим данным, в зоне ответственности Дамаска живут только 28% от общего числа всех граждан.
Неиспользованные козыри
В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов заметил, что принципиальных отличий у президентской кампании в этом году нет.
Участвуют кандидаты-спойлеры для видимости конкуренции, активно используется админресурс, а голосование ограничено территориально. И вот это, мягко говоря, странно: выборы-2021 были очень важны в плане встраивания в политический процесс, поэтому публичный отказ Москвы связывать голосование с работой Конституционного комитета и отсутствие серьёзной работы российских политтехнологов в Сирии отражают тупиковость ситуации.
По словам аналитика, в агитационной кампании не были использованы такие преимущества, как факт автономной службы в пророссийских формированиях некоторых бывших повстанцев на юго-западе страны и фактор смены лояльности лидеров восточных племён.
Даже партия «Демократический фронт», которую вроде как официально представляет «оппонент» Асада и изображающий роль представителя внутренней оппозиции Махмуд Ахмад Мерия, дистанцировалась от него, не говоря уже об отказе кланов в провинции Дераа считать выборы легитимными, — рассуждает Мардасов.
В связи с этим внимание привлекают не политические комбинации, которые могли бы «освежить» выборы, а то, как лоялисты и спецслужбы принуждают голосовать граждан за пределами Сирии. По словам собеседника NEWS.ru, известно много случаев давления в Ливане на проживающих там сирийцев. А акцент на озабоченности Асада экономическим досье выглядит не как доказательство перехода Дамаска с военных рельсов на экономические, а как признание властями собственной слабости в разрешении топливного и продовольственного кризисов, отмечает аналитик.
Сигнал спонсорам
Приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Ник Гринстед заявил NEWS.ru, что официальный Дамаск и Москва рассчитывают использовать выборы для возращения легитимности сирийскому правительству в глазах таких стран Персидского залива, как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Недавние сообщения показывают, что усилия по восстановлению отношений продолжаются, и, возможно, открытие посольств Саудовской Аравии и Эмиратов в Дамаске выглядит неизбежным. Москва надеется, что это будет способствовать реконструкции Сирии, находящейся под контролем режима, на средства Залива.
Однако, по оценкам эксперта, любые инвестиции стран Персидского залива в Арабскую Республику будут минимальными из-за плохого делового климата, постоянной нестабильности и угрозы американских санкций, направленных против любой организации, имеющей дело с режимом Асада.
При этом формальное признание легитимности асадовского режима станет для Башара победой как таковой, — признаёт Гринстед.
В то же время собеседник NEWS.ru выразил сомнение в том, что после выборов возможно сближение между Дамаском и другим его внешним оппонентом — Анкарой: последняя занимает большие территории на севере и опирается на совершенно иной спектр сил.