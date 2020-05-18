Супруга лидера Сирии Башара Асада Асма Асад провела свой первый публичный семинар, заявив о намерении Дамаска взять на себя проблему реабилитации раненых. До настоящего момента подобные программы находились не в его компетенции — ими занимался в том числе двоюродный брат президента Рами Махлуф, который сейчас, по своему же признанию, находится в опале. Накануне он записал ещё одно, третье видеообращение к своему брату Башару Асаду с отказом от того, чтобы покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают местные власти.

Семинар Асмы, который был посвящён не только программе по уходу за ранеными, но и частично вопросам восстановления сирийской экономики, эксперты назвали демонстрацией силы. В ходе выступления первая леди Сирии сообщила, что с этого момента вопросы ухода за теми, кто получил ранения на войне, и реформирования будут напрямую управляться президентским аппаратом в связи с желанием вести эти инициативы в «правильном направлении». Асма признала, что страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Она дала обещание в ближайшее время обеспечить пожертвования всем раненым. Саудовская газета Asharq al-Awsat интерпретировала инициативу первой леди Сирии как захват тех досье, которыми занимался Махлуф — богатейший человек страны. В своих видеообращениях, появившихся в последние недели, магнат сообщил о приверженности обязанностям по помощи пострадавшим.

Рами Махлуф رامي مخلوف/facebook.com

Другой точкой давления на Махлуфа является скандал вокруг его детища — телекоммуникационной компании Syriatel, которая считается крупнейшим оператором мобильной связи в стране (примерно 70% национального рынка). Накануне Министерство коммуникаций и технологий Сирии сообщило, что будет через суд добиваться, чтобы компания погасила задолженность перед государством полностью. Её размер составляет $334 млн, однако Махлуф выразил готовность отдать надзорным органам только часть требуемого — $178,5 млн.

Прошло две недели с момента истечения срока отсрочки, предоставленной руководству компании Syriatel для погашения задолженности, — говорится в заявлении Министерства коммуникаций и технологий Сирии. — Однако, несмотря на проявленную правительственной стороной гибкость, эта компания отказалась возвратить в казну предписанную сумму.

В своём свежем видеообращении, которое было записано в минувшие выходные, Махлуф сообщил, что власти требуют от него ухода с поста главы Syriatel. Компания, по его словам, может лишиться лицензии в том случае, если он откажется.

Я призываю их не идти на такие крайние меры, — сказал бизнесмен.

Асма Асад (архивное фото) asmaalassad/instagram.com

Развитие ситуации свидетельствует о том, что официальный Дамаск усиливает максимальное давление на крупнейшего сирийского магната. В руках у Махлуфа не так много карт. Инсайдеры вашингтонского Центра глобальной политики утверждают , что попавшему в немилость бизнесмену, который стал символом коррупции и кумовства, ничего не остаётся, кроме как «забаррикадироваться» среди алавитов, которым он помогал с 2011 года. Единоверцы лидера Сирии были буквально обескровлены гражданской войной, однако из-за дефицита денежных средств президентский дворец не смог удовлетворить их основные требования на ранних этапах войны, вынудив обратиться за помощью к локальным лидерам — известным деятелям и бизнесменам. И первым в этом списке был Махлуф, который нажился на приватизации до конфликта и расширил свой бизнес во время войны, сумев обойти санкции.

Обращение Асмы Асад к программе реабилитации вполне вероятно является попыткой отыграть ситуацию назад и обеспечить президентский аппарат лояльностью пострадавших сообществ, чтобы лишить поддержки вышедшие из доверия фракции сирийской элиты. Однако вряд ли стоит ожидать, что последние быстро сдадут свои позиции. Ситуация чревата эскалацией внутриэлитного конфликта и полной прозрачностью его перипетий.