Супруга лидера Сирии Башара Асада Асма Асад провела свой первый публичный семинар, заявив о намерении Дамаска взять на себя проблему реабилитации раненых. До настоящего момента подобные программы находились не в его компетенции — ими занимался в том числе двоюродный брат президента Рами Махлуф, который сейчас, по своему же признанию, находится в опале. Накануне он записал ещё одно, третье видеообращение к своему брату Башару Асаду с отказом от того, чтобы покинуть телекоммуникационную компанию Syriatel, на чём настаивают местные власти.
Семинар Асмы, который был посвящён не только программе по уходу за ранеными, но и частично вопросам восстановления сирийской экономики, эксперты
Другой точкой давления на Махлуфа является скандал вокруг его детища — телекоммуникационной компании Syriatel, которая считается крупнейшим оператором мобильной связи в стране (примерно 70% национального рынка). Накануне Министерство коммуникаций и технологий Сирии сообщило, что будет через суд добиваться, чтобы компания погасила задолженность перед государством полностью. Её размер составляет $334 млн, однако Махлуф выразил готовность отдать надзорным органам только часть требуемого — $178,5 млн.
Прошло две недели с момента истечения срока отсрочки, предоставленной руководству компании Syriatel для погашения задолженности, — говорится в заявлении Министерства коммуникаций и технологий Сирии. — Однако, несмотря на проявленную правительственной стороной гибкость, эта компания отказалась возвратить в казну предписанную сумму.
В своём свежем видеообращении, которое было
Я призываю их не идти на такие крайние меры, — сказал бизнесмен.
Развитие ситуации свидетельствует о том, что официальный Дамаск усиливает максимальное давление на крупнейшего сирийского магната. В руках у Махлуфа не так много карт. Инсайдеры вашингтонского Центра глобальной политики
Обращение Асмы Асад к программе реабилитации вполне вероятно является попыткой отыграть ситуацию назад и обеспечить президентский аппарат лояльностью пострадавших сообществ, чтобы лишить поддержки вышедшие из доверия фракции сирийской элиты. Однако вряд ли стоит ожидать, что последние быстро сдадут свои позиции. Ситуация чревата эскалацией внутриэлитного конфликта и полной прозрачностью его перипетий.
Добавьте наши новости в избранные источники