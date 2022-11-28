Семейные разборки: почему племянница аятоллы Хаменеи пошла против дяди Стало известно, что в семье аятоллы царит разлад, как, впрочем, и во многих других семьях иранского истеблишмента

Фото: shutterstock, соцсети

Фариде Марандхани

Она сравнила родного дядю с Муссолини и Гитлером и призвала мировое сообщество к бойкоту родной страны. В Иране, охваченном протестами, разразился скандал вокруг Фариде Марандхани — племянницы верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Суд приговорил ее к 15 годам тюрьмы за то, что она открыто встала на сторону противников режима, а тем временем в Сеть попало видеообращение Марандхани к «свободным людям мира», записанное перед арестом. Как племянница рахбара стала диссиденткой, оказавшись по разные стороны баррикад со свои дядей, и что известно о разладе в семье самого могущественного человека Исламской Республики — в материале NEWS.ru.

Гадкий утенок в семье рахбара?

Несмотря на родство с «дядей Али», племянница поддержала антиправительственные протесты, которые проходят в Иране уже второй месяц. Напомним, они начались из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую, предположительно, убила полиция нравов за неправильно повязанный платок. Выступления становятся все более массовыми, а протестующие начали требовать уже не только беспристрастного выяснения причин смерти Амини, но и отставки самого аятоллы.

Этот режим нарушает все религиозные принципы, которые сам так яростно продвигает. Ему чужды любые законы и правила. Он понимает только грубую силу. Настал критический момент в истории страны. Весь мир видит, как иранский народ с пустыми руками, но с образцовым мужеством и отвагой борется со злом, — говорит в видеоролике Фариде, очевидно, подразумевая дядю и его сторонников.

Не стесняясь в выражениях, Фариде обвиняет правящий режим в «убийстве невинных иранцев». При этом она очень разочарована в том, как ведет себя мировая общественность. Фариде считает несправедливым, что иранцам приходится в одиночку сражаться против режима, пока мир отмахивается от проблемы «смехотворными» санкциями. Женщина призывает демократические страны отозвать своих дипломатов из Тегерана, а заодно выслать всех иранских представителей.

Впрочем, мало кто удивился, что Фариде Марандхани встала на сторону протестующих. У племянницы большой опыт в том, чтобы действовать дяде на нервы и критиковать правительство.

Фариде попала в немилость аятоллы не в первый раз. Что неудивительно: то она раскритикует практику смертной казни в стране, то назовет суды несправедливыми, то скажет, что в стране очень много коррупции. Многое по старой памяти «дядя Али» пропускал мимо ушей. У Фариде бывали проблемы с законом, но в январе 2022 года она, по всей видимости, переступила черту. Тогда ее всерьез арестовали, и началось полноценное судебное разбирательство. Впервые перед ней замаячил серьезный срок тюремного заключения — 15 лет.

Что именно тогда натворила Фариде, достоверно неизвестно. По одной из версий, она приняла участие в онлайн праздновании дня рождения Фарах Пехлеви — вдовствующей императрицы светского Ирана, покинувшей страну после Исламской революции 1979 года. Супруга покойного шаха Резы Пехлеви, которая сейчас живет в США, олицетворяет шахский режим, против чего долгие годы боролся Хаменеи. Однако племянница не просто заглянула на виртуальный праздник в честь 84-летия императрицы, но и произнесла трогательную поэтическую речь.

Вы вернетесь и принесете с собой свет, доброту и любовь. В тот день, когда вы покинули наш дом, все цветы завяли, всех птиц заперли в клетке, а радостные мальчики и девочки навсегда стали грустными. Иранское искусство и культура потеряли своего покровителя в тот день, когда вы ушли, — зачитала Фариде стих своей «покровительнице».

Именинница по ту сторону экрана принимала поздравления из своего дома в Потомаке, штат Мэриленд, США. На ней был стильный пиджак молочно-голубого цвета, в то время как племянница Хаменеи вышла в эфир в хиджабе — таков дресс-код для иранских женщин после свержения шаха.

За эти вольности Фариде продержали в заключении до апреля. Если верить иранской правозащитной организации HRANA, за нее заплатили солидный залог, и племянница Хаменеи ненадолго вышла на свободу. Впрочем, судебное разбирательство не было закрыто, и на прошлой неделе ей вынесли приговор — 15 лет заключения в тюрьме Эвин для политических заключенных, которую считают самым страшным пенитенциарным учреждением в ИРИ. При этом суть обвинения снова до конца не ясна.

По всей видимости, родные попытались использовать свое влияние, чтобы освободить Фариде, не поднимая шумихи. Женщину взяли под стражу, когда она явилась в прокуратуру по повестке из суда. После этого ее брат опубликовал скандальное видео, которое и привлекло внимание мировых СМИ.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Али Хаменеи

Предатели революции

На самом деле в оппозиции к верховному правителю сейчас состоит вся ближайшая родня Фариде. Но так было не всегда. Ведь мать Фариде — родная сестра рахбара. А отец — его бывший единомышленник.

Священнослужитель Али Марандхани поначалу был верным сыном Исламской революции, точнее, всеми силами готовил ее приближение. Судя по всему, он очень сильно хотел, чтобы иранские женщины поскорее надели хиджаб. Большую часть жизни Марандхани посвятил изучению шиитского ислама и стал одним из главных учеников Рухоллы Хомейни — лидера революции 1979 года.

Другой многообещающий ученик аятоллы Хомейни, ставший впоследствии его преемником, Али Хаменеи в молодости посчитал за честь выдать свою родную сестру Бадри за такого солидного мужчину, как Али Марандхани. Пара поженилась и жила счастливо вплоть до 1979 года.

Однако Марандхани не понравилось, как единомышленники воплощают его идеи и строят исламское государство на практике. Священнослужитель пытался добиться изменений изнутри и раз за разом попадал то под стражу, то под домашние аресты. Наконец в 1984 году родители Фариде сбежали в Ирак в разгар Ирано-иракской войны.

Из эмиграции Али Марандхани продолжал выступать против Исламской Республики и ее правителей. Однако он все же вернулся на родину вместе с семьей в 1995 году, надеясь на примирение. Надежды не оправдались: его тут же посадили в тюрьму на 20 лет. Только в 2005 году 80-летний Марандхани вышел на свободу, и он прожил еще 16 лет тихо в Иране, скончавшись в прошлом месяце. Но, как видно, его дети продолжают поддерживать реноме самых «неправильных» членов семьи аятоллы. Сын Махмуд ведет антиправительственную деятельность из Франции, а дочь Фариде занималась «активизмом» на родине, за что и поплатилась.

Фото: Соцсети Фариде Марандхани

Фонд сломанных родственников

Сейчас внимание общественности приковано к Фариде, но это не первый случай в Иране, когда приближенные правителей идут против своих родственников, облеченных властью.

Так, в конце сентября иранские власти арестовали Фаизу Рафсанджани — дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Рафсанджани. Хоть ее отец считается одним из глав современного шиитского духовенства, сама Фаиза ушла далеко от взглядов отца. Она, как и племянница аятоллы Фариде, встала на сторону митингующих и заявила, что в протестах нет никакой «руки иностранных сил», а в кризисе виновата иранская власть.

Правительство делает вид, что это хаотичные беспорядки, но нет! Это настоящие протесты! Наша молодежь просто хочет будущего, она хочет жить! — говорила дочь экс-президента за пару дней до ареста.

Послужной протестный список у Фаизы тоже впечатляющий. Еще в 2011 году ее судили за «пропаганду против режима» и за участие в протестах из-за фальсификаций на выборах 2009 года. Тогда она провела шесть месяцев в тюрьме Эвин, но потом вышла на свободу и продолжила заниматься правозащитной деятельностью. Неудивительно, что в 2017 ее снова арестовали на полгода. Но особенно заметным стало ее третье задержание в мае этого года. Она высказала мнение, что женщины должны обладать теми же правами, что мужчины. Все бы ничего, но, чтобы подкрепить свои слова авторитетом, Фаиза сослалась на саму Хадиджу — жену пророка Мухаммада. По словам иранки, «Хадиджа была обеспеченной самостоятельной „бизнесвумен“, которая сама зарабатывала и несла деньги в общий семейный бюджет, которые „тратил пророк“». Судебное разбирательство о «богохульстве» до сих пор идет. А теперь к нему прибавились обвинения о разжигании протестов.

Жаждущие изменений иранцы горячо приветствуют Фариде и Фаизу и восхищаются их смелостью. Правда, есть и немало тех, кто обвиняет женщин в использовании семейных связей — якобы им ничего не грозит и они по-настоящему ничем не рискуют. Часть иранцев считает несправедливым, что критики власти, приближенные к верхушке, не получают пожизненные сроки, в отличие от рядовых демонстрантов.