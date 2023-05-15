Сатановский предрек печальную судьбу Турции в случае победы Кылычдароглу Сатановский: в случае победы Кылычдароглу Турция станет безликим приложением к США

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

В случае победы лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу отношения между Россией и Турцией сильно изменятся. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Политолог предрек разворот Турции на Запад при Кылычдароглу, которого назвал темной лошадкой. По мнению Сатановского, если во втором туре выборов победит оппозиционер, Турция станет безликим приложением к США.

Кылычдароглу уже объявил, что ориентируется на США, Евросоюз, а Россия, по его словам, вмешивается в турецкие выборы. Как именно? Может быть, Петров и Боширов там находятся — это же, получается, легендарные люди, которые вмешиваются во всё в Англии, Америке. Слова Кылычдароглу — абсолютная калька с американских публикаций, — подчеркнул Сатановский.

Политолог напомнил, что программа оппозиционера предусматривает «возвращение в Турции к парламентской республике, разворот на Запад, и всё это не может не сказаться на отношениях с Москвой». Кылычдароглу и его политические и экономические концепции — это «темная лошадка», считает эксперт.

Кылычдароглу, если победит, свернёт с «турецкого пути» Эрдогана, он превратит страну в очередное безликое приложение к США, — убежден эксперт.

Сатановский полагает, что оппозиционный турецкий блок, собравшийся перед выборами ситуативно, со множеством разногласий, долго не продержится.

Скорее всего, в случае победы Кылычдароглу оппозиционный блок, от которого он баллотируется, просто рассыплется, — предсказал Сатановский.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.