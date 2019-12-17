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Москва 19 декабря предложит Совбезу ООН проголосовать по проекту резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.

Как передаёт ТАСС, такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что РФ никогда не приветствовала «так называемые трансграничные гуманитарные операции», однако шла на это, учитывая фактическую ситуацию в САР.

Сейчас ситуация в Сирии кардинально изменилась, правительство контролирует большую часть территории страны. Исходя из этого, мы подготовили собственный проект резолюции, который будет предлагать продление этого механизма на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырёх. Надеемся, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, мы сможем принять эту простую, чёткую и ясную резолюцию, — отметил Небензя.

Параллельно с российским, свои проекты резолюции готовят Бельгия, Кувейт и ФРГ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российское правительство в 2019 году собирается выделить структурам ООН примерно $17 млн на восстановление Сирии.