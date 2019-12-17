Российское правительство в 2019 году выделит структурам ООН примерно $17 млн на восстановление Сирии.
Согласно соответствующему распоряжению, до $5,8 млн предназначены для пополнения бюджета Программы развития организации, которая предусматривает помощь наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам.
Ещё до $5 млн поступят в Детский фонд ООН для улучшения ситуации с системой образования и детского здравоохранения. По $3 млн планируется выделить для бюджетов Всемирной организации здравоохранения и Фонда в области народонаселения.
Все деньги будут
Как писал NEWS.ru, ранее Москва направила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии, альтернативный документу, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом.
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