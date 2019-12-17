https://static.news.ru/photo/930d92f4-20cb-11ea-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhmmad Al-Najjar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российское правительство в 2019 году выделит структурам ООН примерно $17 млн на восстановление Сирии.

Согласно соответствующему распоряжению, до $5,8 млн предназначены для пополнения бюджета Программы развития организации, которая предусматривает помощь наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам.

Ещё до $5 млн поступят в Детский фонд ООН для улучшения ситуации с системой образования и детского здравоохранения. По $3 млн планируется выделить для бюджетов Всемирной организации здравоохранения и Фонда в области народонаселения.

Все деньги будут выделены за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных для МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Москва направила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии, альтернативный документу, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом.