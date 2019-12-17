Москва направила на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии, альтернативный документу, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом.
Западный проект предусматривает продление на год трансграничных поставок помощи САР под контролем ООН и без разрешения со стороны сирийских властей. При этом к четырём существующим пунктам пропуска предлагается добавить пятый – Телль-Абъяд.
В российском варианте срок поставок сокращается до полугода, а количество пунктов пропуска – до двух. Москва предлагает исключить из списка пункты Эль-Ярубия и Аль-Раматха. Кроме того, в проекте подчёркивается необходимость доставки помощи во все нуждающиеся районы САР и особенно в Идлиб. Наряду с этим российская сторона призывает ООН улучшить контроль за поставками гумпомощи и её распределением.
Предполагается, что голосование по обоим проектам может состояться в Совбезе уже на текущей неделе,
Ранее NEWS.ru писал, что российский гуманитарный груз был впервые доставлен в сирийский город Хасека. Местным жителям раздали продовольственных наборов, в состав которых вошли мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко.
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