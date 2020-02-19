Москва планирует продолжить переговоры с Турцией по ситуации в Идлибе, чтобы ситуация не развивалась по пути нагнетания отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания, — сказал Песков.
По его словам, российская сторона была удовлетворена договорённостями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, однако после начала наступательных действий боевиков с территории Идлиба в отношении вооружённых сил Сирии и российских военных объектов это удовлетворение завершилось,
И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными, — отметил Песков.
NEWS.ru писал, что армия Сирии оказалась воодушевлена спором России и Турции по Идлибу. Военные решили воспользоваться противоречиями между странами и решили «додавить» оппозицию.
19 февраля лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию в Идлибе, поскольку намерена превратить регион «в безопасное место».
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