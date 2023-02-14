Российские спасатели оказали помощь главе МЧС Турции

Российские спасатели оказали помощь главе управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) Орхану Татару, передают «Известия». По сведениям издания, руководителю ведомства резко стало плохо из-за болезни почек и его экстренно доставили в больницу.

Российские врачи из НМИЦ им. Бурденко, а также специалисты из Центроспаса оказали лечение Татару и помогли с транспортировкой.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отметил, что сотрудники ведомства оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. 240 человек из числа пострадавших — дети. Психологи оказали помощь в 130 случаях. В работе на месте стихийного бедствия приняли участие более 200 человек из штата МЧС. Под координацией российского ведомства также работали 130 спасателей из Киргизии и Белоруссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что с 6 февраля, когда страна столкнулась с землетрясениями, из-под завалов было вызволено более восьми тысяч человек.