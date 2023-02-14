Российские спасатели оказали помощь главе управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) Орхану Татару, передают «Известия». По сведениям издания, руководителю ведомства резко стало плохо из-за болезни почек и его экстренно доставили в больницу.
Российские врачи из НМИЦ им. Бурденко, а также специалисты из Центроспаса оказали лечение Татару и помогли с транспортировкой.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков отметил, что сотрудники ведомства оказали в аэромобильном госпитале медпомощь 900 пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. 240 человек из числа пострадавших — дети. Психологи оказали помощь в 130 случаях. В работе на месте стихийного бедствия приняли участие более 200 человек из штата МЧС. Под координацией российского ведомства также работали 130 спасателей из Киргизии и Белоруссии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что с 6 февраля, когда страна столкнулась с землетрясениями, из-под завалов было вызволено более восьми тысяч человек.