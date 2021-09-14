Режим секретности: визит Асада в Кремль превратился в спецоперацию

Визит президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада в Москву проходил в режиме секретности. Переговоры не анонсировались заранее, а о его встрече с Владимиром Путиным стало известно только постфактум. Это делалось, как объявила пресс-служба Кремля, из соображений безопасности. Другим сюрпризом этого дня стало то, что после встречи с Асадом российский президент объявил о решении уйти на самоизоляцию из-за подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в своём окружении. По иронии судьбы, именно изоляция — то, что могло волновать сирийского лидера в Москве больше всего: его приезд предварил по времени российско-американские переговоры, посвящённые Сирии.

Военные успехи и экономические жалобы — два уже привычных вектора той риторики, которую Асад использует на переговорах с российскими союзниками. На этот раз на встрече в Кремле президент САР отметил, что процесс сирийского политического урегулирования находится в застое уже три года.

Башар Асад, Владимир Путин kremlin.ru

Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем, — заметил Асад.

Отдельно он посетовал, что «некоторые государства» ввели против САР санкции, которые «можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные». Вероятно, прежде всего подразумевались США, которые в 2020 году подвели законодательную базу под рестрикции против любого экономического взаимодействия с Дамаском и его представителями.

Путин, в свою очередь, заметил, что теперь сирийское руководство во главе с Асадом контролирует 90%.

Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, — обратил внимание президент России.

Такая ситуация, по его словам, противоречит международному праву и не даёт президентскому дворцу шанса предпринять максимальные усилия для объединения страны и «для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством».

Режим спецоперации

Слухи о том, что Асад может прибыть в Москву в этом месяце, циркулировали в последние недели среди журналистов и аналитиков, однако российские официальные лица не спешили подтверждать соответствующие планы. Более того, никаких анонсов накануне встречи сделано не было. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, о президентских переговорах не сообщалось заранее из-за заботы о безопасности.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть определённые соображения безопасности, которым нужно следовать, это совершенно очевидно, — сказал глава пресс-службы Кремля.

Он обратил внимание на то, что вся нужная информация «была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой». Комментируя содержание переговоров более детально, Песков заметил, что президенты провели «обширный обмен мнениями, прежде всего по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии». Среди тем также прозвучал и Афганистан.

После встречи с президентом Сирии глава российского государства почти сразу объявил об уходе на изоляцию «в течение определённого периода времени» в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении. Все последующие контакты он вёл в удалённом режиме.

Дело — труба

В последние дни арабские наблюдатели активно рассуждали о форсировании процесса вывода САР из-под западных санкций и о возможном примирении республики с региональными игроками. Влиятельная саудовская газета Asharq al-Awsat называла ключевым моментом в этом контексте приезд главы МИД Израиля Яира Лапида в Москву. В ходе переговоров с израильским коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости не допустить превращения Сирии в арену противоборства между третьими странами.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторым важным моментом можно считать министерские переговоры между Сирией, Иорданией, Египтом и Ливаном в Аммане, которые были посвящены реализации давнего проекта транспортировки египетского газа через Хашимитское королевство и САР в Ливан. Дамаск должен стать ключевым элементом этой инициативы: трубопровод планируется проложить через подконтрольные ему территории. Что немаловажно, разрешение на проект уже официально дала администрация президента США Джо Байдена, которая, как свидетельствует это решение, готова сделать исключения в своём санкционном режиме.

Третий важный момент, на который указывает Asharq al-Awsat, заключается в намеченных на 14 и 15 сентября российско-американских переговорах. Именно в эти дни в Женеве состоится встреча между координатором ближневосточной политики Совета национальной безопасности США Бреттом Макгерком и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, а также спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Не исключено, что вопрос с ослаблением экономической изоляции Дамаска является в этом диалоге ключевым.

Бессилие посредников

Как заявил NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов, визит Асада внешне не отличается от его прошлых контактов с президентом России.

Однако это второй визит в Кремль с 2015 года, что важно с точки зрения церемониала. Другое дело, что визиты Асада по-прежнему организованы в режиме секретности, проходят в формате спецоперации и объявляются постфактум. Учитывая такие обстоятельства, остаётся только гадать о реальной наполненности переговоров, поскольку их протокольная часть не отличается от риторики встречи, например, в 2018 году в Сочи. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Аналитик предполагает, что коммуникация Кремля с президентским дворцом в Дамаске через посредников снова застопорилась и что Москва «не очень понимает, куда двигать политический процесс дальше, чтобы прежде всего снизить нагрузку на собственный бюджет».

Не уверен, что политический процесс можно реально реанимировать, а не продолжать изображать дипломатию в Женеве, выплачивая деньги делегациям за участие в переговорах. Скорее всего, главное — зафиксировать с администрацией США границы дозволенного в локальном обходе санкций, — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Торговля через территорию Сирии пойдёт на пользу Дамаску, но в первую очередь она будет важна для Ливана и Иордании — Вашингтон может исходить прежде всего из этого и быть готовым на компромиссы, заключает Мардасов.