Санкции США против Сирии: что будет после лета «Цезаря»

В Сирии обостряется экономический кризис. Национальная валюта в свободном падении, что приводит к резкому росту цен на продукты питания и лекарства, и вызывает протесты по всей стране. Новые санкции США в отношении Сирии, введённые в июне, направлены на то, чтобы подтолкнуть правительство президента Башара аль-Асада прекратить «массовую резню» сирийского народа и встать на путь «политического урегулирования путём переговоров». Но санкции могут не достичь своей основной цели, а бедственное положение простых сирийцев в объятой войной стране станет ещё более отчаянным. В ходе двусторонних переговоров США и Россия должны подумать о том, как они могут смягчить некоторые из негативных гуманитарных последствий продолжающегося кризиса.

Санкции не следует обвинять в крахе сирийской экономики, вопреки тому, что неоднократно заявляло правительство Асада. Данная риторика не учитывает тот факт, что экономика Сирии была разрушена девятью годами войны и десятилетиями безудержной коррупции (которая была одним из факторов, способствовавших вспышке народных протестов в 2011 году). Большая часть природных ресурсов страны уже больше пяти лет назад вышла из-под контроля правительства, а жизненно важная инфраструктура разрушена в ходе войны. Реакция правительства на кризис также усугубила проблему. Например, раздираемая войной экономика в значительной степени зависит от долларовых переводов проживающих за рубежом сирийцев своим семьям на родине, а политика правительства, в том числе решение о принятии жёстких мер в отношении компаний, занимающихся денежными переводами, вызвала острую нехватку долларов, лишив тысячи семей иностранных переводов.

Дамаск, июль 2020 Ammar Safarjalani/Global Look Press

Обвал ливанской экономики ещё больше усугубил кризис в Сирии: Ливан всегда был каналом для сирийских предпринимателей, стремящихся обойти западные санкции, введённые против Сирии. Считается, что значительная часть депозитов (до 20%), которые сейчас застряли в рушащейся банковской системе Ливана, принадлежит Сирии.

К этому добавляются экономические санкции США и Европы. Санкции США против Сирии базируются на целой группе законов, которые действуют ещё с 1979 года и усилились с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Они включают общие запреты на экспорт американских товаров, услуг и инвестиций в Сирию, а также обеспечивают запрет на импорт и другие операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами.

17 июня США приняли так называемый Закон Цезаря о защите гражданского населения, названный по псевдониму сирийского военного фотографа, который дезертировал и контрабандой вывез тысячи изображений, документирующих пытки и незаконные убийства со стороны сирийских правительственных сил в 2013 году. Закон налагает вторичные санкции на иностранных физических и юридических лиц, которые сознательно предоставляют «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» или участвуют в «значительных сделках» с сирийским правительством, вооруженными силами, или лицами, действующими от имени правительства, России или Ирана. Преднамеренная двусмысленность термина «значительные сделки» может удерживать третьи стороны от рассмотрения сделок с Сирией, но также оставляет за политиками США право решать, как расставить приоритеты в реализации санкций. Как выразился один высокопоставленный чиновник США, «закон определяет, что подлежит санкциям, и нам решать, кого и что на самом деле санкционировать».

Новые санкции могут серьёзно угрожать инвестиционным перспективам российских компаний и стратегическим активам, включая торговый порт Тартус с многомиллионным долларовым оборотом, планируемые газоперерабатывающие заводы и другие промышленные производственные объекты. Ожидается, что экстерриториальный характер закона также отпугнёт такие страны, как ОАЭ, которые рассматривают возможность нормализации политических и экономических отношений с Дамаском.

Дамаск, апрель 2020 Ammar Safarjalani/Global Look Press

В соответствии с законом Цезаря министерство финансов США предоставляет льготы исключительно для гуманитарных целей — что критически важно для импорта медицинских материалов, необходимых для борьбы со вспышкой COVID-19, — но этого будет недостаточно для смягчения санкций. Простая угроза вступления в силу закона Цезаря ускорила девальвацию сирийской лиры, вызвав гиперинфляцию и, таким образом, нехватку продовольствия и медикаментов, а также опасения возможного голода.

Ужесточение сирийским правительством своего бескомпромиссного поведения в отношении политического урегулирования конфликта воодушевило голоса в Вашингтоне, которые считают максимальное экономическое давление на Сирию единственным жизнеспособным инструментом для достижения политических компромиссов со стороны Дамаска. Официальные лица США решили оставить армейские подразделения на северо-востоке Сирии, чтобы лишить Дамаск природных ресурсов этого района (в основном нефти) при одновременном расширении санкций, ибо это единственный оставшийся рычаг воздействия администрации Трампа для получения политических уступок из Дамаска, тем более что Трамп, похоже, не заинтересован инвестировать американские финансовые или военные ресурсы в Сирию. Некоторые наблюдатели однако оспаривают этот аргумент, указывая на тот факт, что, хотя санкции в отношении Дамаска постепенно ужесточаются с 2011 года, они не привели к каким-либо политическим изменениям и не остановили злоупотреблений в отношении гражданского населения.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

Между Москвой и Вашингтоном есть возможность для компромисса. Россия, похоже, не желает поддаваться экономическому давлению США на Сирию, но, возможно, она будет заинтересована в логике посредством сделок quid pro quo, которые могли бы защитить некоторые её интересы в Сирии и сыграть роль в предотвращении дальнейшего насилия. В обмен на давление со стороны России на Дамаск с целью заставить его пойти на реальные уступки, чтобы положить конец страданиям сирийцев, включая прекращение использования некоторых из самых вопиющих следствий войны, как удары по населенным районам, США и Европа могут воздержаться от введения дополнительных санкций, предоставить исключения или приостановить действие некоторых из существующих, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов в реконструкцию страны из России или из стран Персидского залива. США также могли бы предложить расширить гуманитарные программы в контролируемых правительством районах при условии, что Дамаск согласится на международно признанные стандарты, в частности независимую проверку того, что помощь направляется нуждающимся независимо от их лояльности правительству. Это может показаться незначительным изменением текущего противостояния между Россией и Западом по Сирии. Но с учетом нынешнего состояния российско-американских отношений, такие шаги действительно были бы серьезным прогрессом.

Автор: Дарин Халифа, эксперт клуба «Валдай», старший аналитик International Crisis Group по вопросам безопасности, конфликтов, политики и управления в Сирии