Популярный среди туристов мегаполис готовят к разрушительному катаклизму Власти Турции подготовят Стамбул к возможному разрушительному землетрясению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После предупреждения ученых турецкие власти решили начать подготовку Стамбула к разрушительному землетрясению, сообщил министр экологии и градостроительства республики Мехмет Озхасеки. По его словам, которые приводит ТАСС, популярный среди туристов мегаполис «входит в десятку самых рискованных городов мира» с точки зрения сейсмической угрозы. Предположительно, в зоне потенциального катаклизма находятся 1,5 млн из 5,8 млн сооружений.

Мы начинаем работу на следующей неделе, — сообщил чиновник.

Он уже обсудил ситуацию с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов города. Озхасеки заверил, что на совещании удалось достичь «принципиального согласия».

По данным стамбульского управления культуры, которые приводит Anadolu, в 2022 году поток иностранных туристов в городе вырос на 77% по сравнению с предыдущим годом и превысил отметку в 16 млн человек. На россиян пришлась самая большая доля — 1,495 млн туристов. Ранее переехавшие в Стамбул россияне также рассказали о своих впечатлениях.

В ночь на 14 июля землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на границе Таджикистана и Афганистана. Эпицентр находился в 823 километрах на юго-запад от Алма-Аты. Информации о пострадавших либо разрушениях не поступало.