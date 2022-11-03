Политолог оценил последствия возвращения Нетаньяху на пост премьера Израиля Политолог Федоров: если Нетаньяху вернется на пост премьера Израиля, он сможет помочь России

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Если партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выиграет борьбу за формирование правительства страны, политик может вернуться на пост, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Георгий Федоров. В таком случае он мог бы помочь России и сыграть большую роль в ее переговорном процессе с Украиной, считает эксперт. По его словам, Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Эти лидеры всегда находили общий язык даже в непростых вопросах. Думаю, что и на этот раз израильский политический тяжеловес нам поможет. Например, в возможном переговорном процессе между Россией и Украиной он может сыграть большую роль, — считает Федоров.

Политолог отметил, что Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля 12 лет подряд. Эксперт назвал его опытным политиком и сравнил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Партия «Ликуд» во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху, как стало известно ранее, лидирует по итогам выборов в кнессет (парламент) Израиля, набирая 30 мест. Партия «Еш агид» действующего премьера Яира Лапида на втором месте. На данный момент участки для голосования закрыты, «Ликуд» набирает 30 мандатов из 120 мест в парламенте, «Еш агид» — 22 мандата. На третьем месте — крайне правая религиозная партия «Религиозный сионизм» Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, которая может рассчитывать на 15 мандатов.