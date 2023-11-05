Погибли десятки людей: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу В результате удара по лагерю беженцев в секторе Газа погиб 51 человек

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 51 человек стал жертвой удара по лагерю беженцев Эль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа, сообщило палестинское агентство WAFA. По его данным, атаку совершили ВВС Израиля.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 4 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Согласно приведенным сведениям, удар по лагерю беженцев Эль-Магази был нанесен вечером 4 ноября. Утверждается, что израильские ВВС атаковали один из жилых домов. При этом сообщается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также поступила информация о десятках пострадавших, многие из которых находятся под завалами. Никаких приблизительных цифр раненых WAFA не называет.

Жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стали более 60 заложников, сообщили представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама». Они отметили, что извлечь из-под завалов тела всех погибших не представляется возможным.

«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении.

Что нашла ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильские военные на севере сектора Газа нашли множество входов в подземные туннели движения ХАМАС, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Обнаружить их удалось при проведении оперативной деятельности.

Что использовала «Хезболла» при атаках на Израиль

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник. Отмечается, что ракета сумела поразить позицию ЦАХАЛ. В свою очередь самолеты израильской армии атаковали объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» на территорию страны.

При каком условии ХАМАС выпустит иностранцев из Газы

Палестинское движение ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, если Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника США. По его словам, такое требование было озвучено палестинцами после того, как в Тель-Авиве подтвердили удар по колонне машин скорой помощи 3 ноября.

Куда отправится Блинкен на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 ноября посетит административный центр Палестины, город Рамаллу, расположенный на Западном берегу реки Иордан. В данном городе расположены органы управления Палестины и штаб-квартира палестинского президента Махмуда Аббаса.

В ходе нынешнего визита на Ближний Восток Блинкен провел в столице Иордании Аммане встречу с главами МИД пяти арабских государств и представителем руководства Палестины. На ней обсуждалась обстановка в секторе Газа.

Как проходила демонстрация в Берлине в поддержку Палестины

Полиция Берлина задержала 59 человек на демонстрации в поддержку Палестины, которая проходила 4 ноября в центре немецкой столицы. Санкции со стороны стражей порядка следовали за нарушение правил проведения манифестации, в том числе за размещение антисемитских плакатов и подстрекательства к мятежу. Одна из протестующих была задержана после нападения на представителя СМИ. Еще один активист угрожал журналисту расправой. В манифестации приняли участие около 8,5 тысячи человек.

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