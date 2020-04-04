Ближний Восток

Почти 160 человек умерли за сутки от коронавируса в Иране

14:20, 04 апреля 2020 12
Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Власти Ирана сообщили, что за сутки в стране скончались 158 человек от новой коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев составляет 3452.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2560. Общее число заболевших достигло 55 743 человек, — заявил глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Киянуш Джаханпур.

Всего в Иране от коронавируса излечились 19 736 человек, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в ближневосточной стране COVID-19 был диагностирован у председателя парламента Али Лариджани. Он находится на карантине и проходит лечение.

Власти Ирана приняли решение выпустить из тюрем сто тысяч заключённых из-за пандемии коронавируса. Это является временной мерой. Однако власти не уточнили, когда заключённые смогут вернуться в тюрьмы.

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