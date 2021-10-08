«Панцирь-С» сбил ракеты, выпущенные Израилем по Сирии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:29, 09 октября 2021
Фото: mil.ru
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Зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил восемь израильских ракет. Они были выпущены по территории арабской республики 8 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает РИА Новости.
Шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому Т-4 (Тифор) в провинции Хомс. <...> Уничтожено восемь ракет, — отметил офицер.
Он уточнил, что шесть сирийских военнослужащих получили ранения в результате авиаудара, незначительно пострадало имущество Вооружённых сил Сирии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проект дополнительного финансирования израильских средств ПРО «Железный купол» получил одобрение в палате представителей США, но прецедент с появлением влиятельной оппозиции тому, чтобы Вашингтон исполнял союзнические обязательства, напугал еврейское государство. Израильтяне опасаются, что их дружбе с американской стороной может настать конец.