«Панцирь-С» сбил ракеты, выпущенные Израилем по Сирии

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Деградация ситуации в Афганистане может привести к укреплению местных радикальных группировок и к продолжению гражданской войны. Об этом «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его мнению, всё это создаёт террористические риски для России.

Деградация гуманитарной ситуации может вполне способствовать укреплению действующих в стране радикальных группировок. Они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территории России, — сказал Коков. Помимо проникновения боевиков,...