Помимо этого, на заседании кабмина прозвучало предложение о запрете использования сухопутных маршрутов Пакистана для торговли между Индией и Афганистаном, сообщил министр по науке и технологиям Фавад Чаудри .

PM is considering a complete closure of Air Space to India, a complete ban on use of Pakistan Land routes for Indian trade to Afghanistan was also suggested in cabinet meeting,legal formalities for these decisions are under consideration... #Modi has started we ll finish!