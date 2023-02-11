Опубликовано видео обрушения обломков здания на турецких спасателей Турецких спасателей завалило обломками здания в провинции Хатай

Фото: Muhammad Ata/Global Look Press

На турецких спасателей обрушились обломки здания в то время, как они разбирали завалы в провинции Хатай, соответствующие видеокадры опубликовал турецкий канал A Haber. Под обломками строения оказался один из сотрудников службы спасения. Позднее его удалось извлечь, серьезных травм мужчина не получил.

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 тыс. человек — люди умирали под обломками собственных домов. По мнению экспертов, здания обрушились из-за ошибок строителей и архитекторов. Полиция арестовала уже восемь подозреваемых по этому делу.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.

Ранее сообщалось, что в Турции похоронили семью россиян из четырех человек, которая погибла из-за землетрясения. По имеющейся информации, вместе с родителями под завалами погибли дети двух и четырех лет.