«Не можем вывести корабль с Украины»: в Турции жалуются на морскую блокаду Турецкая судоходная компания назвала невозможным вывод своего корабля с Украины из-за блокады

Фото: orasshipping.com

Orion S

Владельцы судов, которые были заблокированы в украинских портах, столкнулись с серьезными проблемами при попытке вывести корабли, сообщил NEWS.ru представитель турецкой судоходной компании Oras Denizcilik ve Ticaret. Именно ей принадлежит сухогруз Orion S, застрявший в Николаеве еще в 2022 году, когда боевые действия только начинались. Пока что его возвращение не представляется возможным.

Мы никак не можем вывести корабль с Украины. Мы ведем переговоры с экспертами и страховыми компаниями, но на данный момент мы пришли к выводу, что это невозможно, — сказали в компании.

По информации судовладельцев, сейчас на заблокированном корабле осталась лишь часть экипажа. Остальные смогли покинуть Украину самостоятельно.

Как уточнил собеседник NEWS.ru, на данный момент руководство компании ведет переговоры не только с турецким правительством, но и с российской стороной в надежде добиться возвращения корабля. О результатах диалога пока не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили, что Москва будет рассматривать в качестве перевозчиков вооружения все корабли, движущиеся на Украину через Черное море. Такие меры ввели после краха зерновой сделки и закрытия гуманитарного коридора.