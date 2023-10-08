Счет погибших в конфликте с Палестиной израильтян пошел на сотни Посольство Израиля сообщило о 350 погибших гражданах в конфликте с Палестиной

Фото: Yi LanÂasayage/XinHua/Global Look Press

Сотрудники израильской полиции помогают людям эвакуироваться в Ашкелоне на юге Израиля

По меньшей мере 350 израильтян погибли на фоне эскалации конфликта с Палестиной, сообщил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. По его словам, еще 1800 человек получили ранения, причем эти цифры не окончательные.

То, что мы знаем вообще, у нас 350 человек погибли. Около 1800 раненых. И это еще не окончательные цифры, — заявил он.

Ранее радикалы палестинского движения ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. В ходе начавшейся операции израильской армии удалось вернуть контроль над большей частью захваченных поселений. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз. Сейчас военные продолжают наступление.

По информации Times of Israel, с начала военной операции Армия обороны Израиля ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа. Десятки боевиков захвачены в плен. Ожесточенные бои продолжаются в Кфар-Азе.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина уже запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.