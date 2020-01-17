https://static.news.ru/photo/a4764cb6-3921-11ea-868c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американцы убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, чтобы умышленно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в опубликованных 17 января документах МИД России.

Расцениваем операцию американцев против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января как умышленный акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе, который был совершён на территории суверенного государства — члена ООН без его ведома, — цитирует ТАСС документ, подготовленный к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Россия призвала американскую и иранскую сторону к сдержанности и здравому смыслу, предложив «отдать приоритет дипломатическим средствам».

В агентстве уточнили, что эта часть отчёта о деятельности российской дипломатии в 2019 году не прозвучала на пресс-конференции, но появилась на сайте МИДа.

Как сообщал NEWS.ru, Сулеймани погиб во время ракетного удара американских военных на выезде из аэропорта Багдада — в соседнем Ираке. Операцию согласовал президент США Дональд Трамп, назвавший генерала «сукиным сыном». Иран в ночь на 8 января ответил ракетным ударом по американским военным базам в Ираке. Приведённые в боевой режим иранские силы ПВО сбили украинский самолёт, приняв его за вражеский объект, — погибли 176 человек.