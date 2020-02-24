https://static.news.ru/photo/15044f86-570f-11ea-abcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия будет «категорически противодействовать» любым попыткам оправдать действия террористов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в зоне деэскалации в Идлибе конфликт подогревают именно боевики и турецкие военные это осознают.

Много раз террористы атаковали наши позиции, позиции сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развёрнуты наблюдательные посты Турецкой Республики, — цитирует дипломата ТАСС.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.