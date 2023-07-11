Конь чуть не раздавил митингующего в Израиле Участник митинга пострадал при столкновениях с конной полицией в Тель-Авиве

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Лошадь конной полиции Израиля едва не раздавила одного из участников митинга против судебной реформы в Тель-Авиве, которому наступила на голову. При разгоне антиправительственной акции полицейские также применили водометы, сообщило издание The Times of Israel.

На видео видно, как полицейский на коне едва не затоптал одного из митингующих. Когда страж порядка увел лошадь в сторону, пострадавший мужчина остался лежать на асфальте. К нему тут же подбежали другие участники акции, пытавшиеся помочь.

Акции протеста в «День сопротивления» планам правительства Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему проходят 11 июля по всему Израилю. В ходе митингов произошли стычки с полицейскими, в ходе которых уже арестованы не менее 66 человек. Доступ к шоссе Аялон в Тель-Авиве, которое протестующие часто блокировали во время прошлых демонстраций, был перекрыт на перекрестке Азриэли.

Массовые протесты против судебной реформы не утихают в Израиле несколько месяцев. 11 июля парламент еврейского государства принял в первом чтении законопроект об ограничении полномочий Верховного суда, инициативу поддержали 64 из 100 депутатов.