Израиль предостерегли от аннексии палестинских территорий

https://static.news.ru/photo/6e401940-c1ef-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousef Masoud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители российского МИД предостерегли Израиль от аннексии палестинских территорий. По их мнению, попытка распространить израильский суверенитет на западный берег реки Иордан может спровоцировать насилие.

Мы считаем, что попытка распространения израильского суверенитета на палестинские территории не только поставит крест на перспективе двугосударственного решения, но и скорее всего спровоцирует новый опасный виток насилия в регионе, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её мнению, позиция России в поддержку двугосударственного решения палестинской проблемы остаётся неизменной.

Ранее израильские и арабские эксперты сообщили, что ситуация усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века». Однако идею американского лидера Дональда Трампа поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Помимо этого, политики из Вашингтона одобрили аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан в обмен на обретение палестинцами государственности.

NEWS.ru писал ранее, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили вечером 5 июля две ракеты по территории Израиля. Еврейское государство, со своей стороны, также отвечает на провокации.