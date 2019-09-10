https://static.news.ru/photo/a5a6af2c-d3eb-11e9-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на западном берегу Иордана, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент.

Он уверен, что эта территория является стратегически важной для государства. Поэтому её присоединение начнётся сразу после победы в голосовании, передаёт The Times of Israel .

Политик подчеркнул, что не сможет ничего сделать без голосов населения.

Это демократия. Я не буду предпринимать что-либо без чёткого мандата, — подчеркнул он.

Он отметил, что страна с 1967 года не имела возможности установить свои чёткие границы.

Реализация этого плана была отложена из уважения к президенту США Дональду Трампу, который готовит план по мирному урегулированию конфликта.

Как писал News.ru, ранее Нетаньяху заявил, что может в ближайшее время посетить Россию, «чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным». До этого визит израильского премьера в РФ анонсировал советник президента Юрий Ушаков.