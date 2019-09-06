https://static.news.ru/photo/dedc8d40-d22c-11e9-adaa-fa163e074e61_660.jpgБиньямин НетаньяхуФото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию.
В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным, — объявил Нетаньяху на заседании израильского кабмина 8 сентября, передаёт РИА Новости.
Ранее, как информировал News.ru, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о визите премьер-министра Израиля в ближайшее время. По словам Ушакова, местом встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, скорее всего, станет Сочи.