Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию.

В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным, — объявил Нетаньяху на заседании израильского кабмина 8 сентября, передаёт РИА Новости.

Ранее, как информировал News.ru, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о визите премьер-министра Израиля в ближайшее время. По словам Ушакова, местом встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, скорее всего, станет Сочи.

News.ru в соцсетях