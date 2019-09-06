Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Участники движения «Стыдно» пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии. Там сейчас депутаты принимают решение о доверии или недоверии новому правительству.

Часть «овец» находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными, — сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили журналистам Первого канала...