https://static.news.ru/photo/e7930b68-cfb0-11e9-a91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать с рабочим визитом в Сочи уже в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Идёт речь о рабочем визите премьер-министра Израиля, но судя по всему, этот визит будет не в Москву. Скорее всего, в Сочи. Визит ожидается в достаточно близкой перспективе, — цитирует РИА Новости Ушакова.

Как писал News.ru, Биньямин Нетаньяху пытался дозвониться до президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во время саммита «Большой семёрки». Он хотел отговорить американского лидера от встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Но во время звонков глава государства вёл переговоры с другими политиками и не имел возможности ответить.