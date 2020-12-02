Иранские спецслужбы установили причастных к убийству физика Фахризаде

https://static.news.ru/photo/feacdfbc-34aa-11eb-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/iranian_army

Спецслужбы Ирана установили лиц, причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

Разведка установила личности лиц, причастных к покушению. Ответная реакция последует, когда будут определённые результаты, — приводит слова Рабии агентство Tasnim.

По его словам, уже проделана большая работа по определению виновных в убийстве учёного. Рабии также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем Ирана.

Он отказался сообщить больше деталей. Рабии пояснил, что дело всё ещё расследуется и все результаты будут обнародованы, когда появятся чёткие результаты.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. Сообщалось, что преступление было совершено оружием, контролируемым через спутник. Иран возлагает ответственность за случившееся на Израиль, считая, что это убийство — провокация.

Как писал NEWS.ru, аналогичного мнения придерживаются и американские СМИ. По одной из версий, Израиль намеревался спровоцировать военный ответ Тегерана и реакцию на него США в виде «удара по ядерной программе», пока хозяином Белого дома остаётся Дональд Трамп.