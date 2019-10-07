https://static.news.ru/photo/db0fc2e8-e903-11e9-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: sahartabar_officialx/instagram

Власти Ирана предъявили обвинения в подстрекательстве к насилию и богохульстве Instagram-знаменитости Сахар Табар, известной как «иранская Анджелина Джоли». Девушка была задержана по распоряжению суда Тегерана.

Кроме того, Табар вменили в вину поощрение коррупции и преступности среди молодёжи, передаёт Al-Jazeera . Более подробной информации не поступало.

Её арестовали после жалоб общественности. По местным законам, женщины обязаны появляться на публике только с покрытой головой.

Ранее News.ru писал, что российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах, задержали в Тегеране и поместили в камеру. 5 октября её будут судить за сотрудничество с израильскими спецслужбами, за это ей грозит 10 лет тюрьмы.