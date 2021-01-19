Иран ввёл санкции против Трампа и Помпео

https://static.news.ru/photo/06ff961a-5a6b-11eb-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Тегеран внёс в свой чёрный список уходящего президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу Минфина Стивена Мнучина и несколько бывших официальных лиц. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Из его заявления также следует, что санкции также введены против экс-главы Пентагона Марка Эспера, и.о. министра обороны США Кристофера Миллера, главы ЦРУ Джины Хаспел, бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

В стоп-листе оказались и экс-спецпосланник США по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.

Решение о введении санкций иранские власти приняли из-за «террористических действий США в регионе», поддержкой терроризма и подрывом безопасности в мире.

Во вторник уходящий американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий госзакупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих, программного обеспечения к ним у «стран — противников» США, сообщал NEWS.ru.