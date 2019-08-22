https://static.news.ru/photo/5febb3c4-c4c8-11e9-8f9b-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тегеран готов рассмотреть предложения Парижа и начать работу по спасению ядерной сделки. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Предложения на столе, и мы будем над ними работать, — передаёт слова Зарифа агентство « Рейтер ».

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года. Он предусматривал шаги по прекращению разработки ядерного оружия этой страной. В 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Ранее секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что заключение его страной и «шестёркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) соглашения об ограничении ядерной программы было ошибкой, ранее писал News.ru.