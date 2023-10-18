ХАМАС обвинил армию Израиля в нанесении удара по больнице «Аль-Ахли»

Фото: Ramez Habboub/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответственность за нанесение удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа несет Армия обороны Израиля, заявили представители палестинского движения ХАМАС. По их словам, которые приводятся в Telegram-канале движения, только ЦАХАЛ мог ударить по объекту с такой мощью. По мнению членов движения, для обстрела больницы использовались ракеты американского производства.

[Израиль] несет прямую ответственность за эту ужасную расправу, которая была совершена в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеет только оккупация, — говорится в официальном заявлении ХАМАС.

Члены движения призывают ООН и все мировое сообщество осудить Тель-Авив за нанесение удара по больнице, а также остановить «жестокую агрессию и геноцид». По неподтвержденным данным, в результате обстрела медицинского учреждения погибли свыше 500 человек.

В свою очередь члены группировки «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), которую ранее также обвиняли в нанесении удара по «Аль-Ахли», опровергли свою причастность к случившемуся. По их словам, которые приводит ТАСС, подобные обвинения выдвигаемые израильскими политиками, являются необоснованными и направленными на оправдание армии Израиля.

Президент России Владимир Путин ранее призвал Израиль и ХАМАС к переговорам после трагедии в больнице Аль-Ахли. Он выразил надежду на то, что случившееся станет сигналом к окончанию боевых действий для обеих сторон.