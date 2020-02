Помпео отметил, что направил в Анкару спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри «для координации действий в ответ на дестабилизирующую атаку». При этом добавил, что Вашингтон поддерживает Турцию как своего союзника по НАТО.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey .