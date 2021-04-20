Голос подполья: Россия предупредила Сирию об ужасах накануне выборов

Избирательной кампании в Сирии официально дан старт. Высший конституционный суд в Дамаске приступил к приёму заявок от желающих баллотироваться в президенты. Несмотря на то что власти хотят создать иллюзию конкуренции, мало кто сомневается в том, ради кого ставят эти декорации. Сохранение Башара Асада на президентском посту должно стать эффектным ответом всем его критикам за рубежом, полагают в Дамаске. Но вряд ли это поможет решить накапливающиеся проблемы, среди которых, если верить наблюдениям российских военных, — подъём террористического подполья.

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 28 апреля. Само голосование назначено на 26 мая. Последние выборы прошли в 2014 году, по итогам которых Башар Асад — генеральный секретарь Партии арабского социалистического возрождения («Баас») — сохранил власть. Это стало для него вторым президентским сроком: он занял пост в 2000 году, сменив своего отца Хафеза Асада, правившего Арабской Республикой на протяжении нескольких десятилетий. Интересно, что принятая в 2012-м Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту главы государства только двумя семилетними сроками подряд.

Спикер сирийского парламента Хаммуда Сабаг уже сообщил имена двух первых кандидатов, готовых попробовать себя в президентской гонке, прозрачность которой ставят под сомнение критики баасистского правительства. Так, он объявил, что в Высший конституционный суд поступили документы от гражданина 1956 года рождения Абдаллы Саллюма Абдаллы (Алеппо) и от гражданина 1966 года рождения Мухаммеда Фираса бен Ясина Раджуха (Дамаск). Других деталей представлено не было.

Bashar Al-Assad/facebook.com

Скепсис оппозиции

Одна из влиятельнейших политических структур сирийских диссидентов — базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) — сразу отказалась признавать законность выборов.

НКОРС видит в предстоящем голосовании спектакль, потому что действующий в Дамаске режим утратил свою законность 10 лет назад после начала конфликта, — говорится в заявлении руководителя антиправительственной организации Насера аль-Харири.

Оппозиционный политик подчеркнул, что голосование в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, «должно быть организовано после создания переходного органа власти и под контролем ооновских наблюдателей, что обеспечит его честность и прозрачность».

Представитель близкой к Турции Сирийской свободной армии (ССА) Мустафа Сейджари, в свою очередь, пояснил, что экономическая ситуация в Арабской Республике только деградирует, если Асад останется у руля. Он выразил скепсис по поводу того, что в ближневосточной стране может что-то принципиально измениться после выборов.

Слабую надежду на изменения, вероятно, давала работа Конституционного комитета Сирии, который нацелен на разработку рекомендаций по корректировке основного закона страны. Однако, по мнению оппозиции, Дамаск специально затормозил работу этой структуры, чтобы дождаться выборов президента. Один из видных диссидентов Хади аль-Бахра в связи с этим заметил , что Асад изначально преследовал цель максимально отсрочить переговоры в рамках этого органа, потому что успешное функционирование Конституционного комитета могло бы дать старт более надёжным выборам в Арабской Республике под эгидой ООН.

EPA/YOUSSEF BADAWI/ТАСС

Атаки в крупных городах

Симптоматично, что, несмотря на регулярно декларируемые официальным Дамаском успехи в борьбе с радикальным терроризмом, над выборами нависла угроза терактов. Об опасности сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Незаконными вооружёнными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах с целью дестабилизировать ситуацию в стране, — говорится в заявлении структуры.

Правда, представители Центра примирения интерпретировали угрозу по-своему: они не преминули заявить о подготовке боевиков в контролируемом США лагере в зоне Ат-Танф (провинция Хомс). Этому небольшому анклаву долгое время отводилась роль южного фланга американского присутствия в Сирии и основного плацдарма, откуда встречным ударом вдоль иракско-сирийской границы мог бы быть перекрыт наземный логистический коридор из Ирана в Ирак.

По большому счёту активизация радикальных формирований в Арабской Республике возможна по целому комплексу причин. Сирийское правительство вместе с лояльными ему силами фокусируется на ведении боевых действий главным образом в районах, прилегающих к его маршрутам снабжения, что даёт тем же остаткам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) огромное пространство, куда можно отступить и избежать боестолкновений.

Эксперты считают , что группировка сейчас делает ставку на выживание в условиях длительного противостояния. Не исключено, что сохранившиеся с начала вооружённого конфликта проблемы экономического и социального характера могут только повлиять на пополнение рядов этих радикальных формирований. В этом смысле вызывает сомнение то, что майские выборы приведут к радикальным изменениям в Сирии.