Эрдоган устроил раздачу денег на избирательном участке

Фото: EPA/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган устроил раздачу денег в день президентских выборов, сообщает URA.RU со ссылкой на израильского журналиста Амичая Штайна. Несколько банкнот из рук главы государства получили дети, которых Эрдоган встретил в стамбульской школе, в которой размещен участок для голосования.

Президент Турции Эрдоган прибыл на участок для голосования, где раздает деньги детям, — цитирует агентство сообщение журналиста в соцсетях.

По сведениям местных СМИ, Эрдоган в общей сложности раздал около 200 турецких лир (примерно 800 рублей). Подобные акции он проводит не впервые. В прошлый раз президент раздавал деньги соотечественникам после землетрясений.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось 14 мая в 08:00. Оно продлится сутки. На пост главы государства, помимо Эрдогана, претендуют представитель объединенного оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Накануне Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. В то же время Эрдоган выразил уверенность, что его кандидатура получит большинство голосов на выборах.