Запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) не возродится после военной операции против воевавших с джихадистами курдов на севере Сирии. Об этом заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить — посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда, — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Выступая в Анкаре, турецкий президент обещал, что «ИГ больше не сможет вести никакую деятельность в регионе».
У нас задержано 17 тысяч членов ИГ, большинство из которых не являются турками. Из 155 стран запрещён въезд в страну 77 тысячам человек, 7,6 тысячи выдворены из страны, — резюмировал Эрдоган.