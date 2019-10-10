https://static.news.ru/photo/8245561c-eb53-11e9-b74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mouneb Taim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрещённая в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) не возродится после военной операции против воевавших с джихадистами курдов на севере Сирии. Об этом заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить — посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда, — цитирует Эрдогана РИА Новости .

Выступая в Анкаре, турецкий президент обещал, что «ИГ больше не сможет вести никакую деятельность в регионе».

У нас задержано 17 тысяч членов ИГ, большинство из которых не являются турками. Из 155 стран запрещён въезд в страну 77 тысячам человек, 7,6 тысячи выдворены из страны, — резюмировал Эрдоган.

Как писал News.ru, 9 октября турецкая армия пересекла сирийскую границу в трёх точках. До этого авиация Турции атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с террористическими группировками.

Курдские отряды, входящие в «Силы демократической Сирии», заявили, что ими отражено наступление турецких военных на город Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.

В Анкаре позднее объявили, что Вооружённые силы Турции захватили обозначенные цели в ходе трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.