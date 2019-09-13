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Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и оппозиционное объединение «Кахоль-Лаван» могут получить почти равное количество мест в парламенте страны. Это следует из последнего Smith Research опроса избирателей.

Фракция главы правительства может рассчитывать на 33 мандата, а их противники — на 32, передаёт The Jerusalem Post. Также среди лидеров — «Общий список» (12 мест) и «Ямина». Партии «Наш...