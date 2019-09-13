Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил «искренний подход» РФ в вопросе поставок в его страну зенитных ракетных систем С-400. Приобретение вооружений он связал с необходимостью «обеспечения мира».
Россия продемонстрировала искренний подход [в вопросе поставок С-400]. Как в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита, — цитирует Эрдогана Reuters.
Кроме этого, турецкий президент напомнил, что Москва согласилась ускорить сроки поставок.
Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе, — сказал Эрдоган.
Он также заявил в пятницу о возможности проведения нового саммита по сирийскому урегулированию на его территории.
В начале октября в Турции может пройти четырёхсторонняя встреча между Турцией, Россией, Германией и Францией. Мы обсудим ситуацию в сирийском Идлибе и тему беженцев, — пояснил Эрдоган.