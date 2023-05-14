Эрдоган и его конкурент проголосовали на выборах президента Турции

Фото: EPA/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время голосования на одном из избирательных участков города

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах главы страны на участке в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Он заявил, что выборы проходят без проблем. Конкурент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу ранее также прибыл на свой избирательный участок в Анкаре.

Я с утра слежу за процессом, министр внутренних дел сообщил мне, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий, — заявил Эрдоган.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции начались 14 мая в 08:00. Они продлятся сутки. В итоговый список кандидатов вошли действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представитель объединенного оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. Он подчеркнул, что пришел к власти демократическим путем.