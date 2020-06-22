Трансграничная кампания Турции в Иракском Курдистане против леворадикальных боевиков совпала с сообщениями о том, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывали им финансовую помощь. На это обращает внимание арабская пресса, комментируя значение операции «Коготь тигра». С учётом того, что Анкара и Абу-Даби являются непримиримыми региональными антагонистами, наблюдатели опасаются, что север Ирака превратится в арену их борьбы.
Действия турецких вооружённых сил (ВС) против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака привлекли внимание арабских наблюдателей не только потому, что турок артиллерийским огнём поддержали иранские военнослужащие. В центре внимания оказалось время, когда началась кампания. В последние месяцы, по словам
Публично власти Эмиратов
ОАЭ осуждают военную интервенцию Турции и Ирана в братском Ираке, бомбардировку районов на севере Ирака, что представляет собой нарушение суверенитета братской арабской страны и приводит к запугиванию и распространению террора среди ни в чём не повинных гражданских лиц, — говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Финансовая помощь РПК со стороны Эмиратов оказалась в последние месяцы настолько сильной, что, как
Мотивы аравийской монархии эксперты трактуют однозначно: всё дело в желании подорвать турецкую политику. Один из курдских политических деятелей Саркот Али утверждает, что кредитно-денежные отношения между Эмиратами и леворадикальной организацией, известной своими кровопролитными терактами на территории Турции, растянулись примерно на четыре года. Это, как утверждается, происходило под прикрытием общественных организаций или миссий по оказанию помощи перемещённым лицам. Абу-Даби не скрывает гуманитарные связи с Курдистаном: последняя отправка помощи, например,
В экспертной среде не удивляются действиям Эмиратов, которые не склонны к каким-либо компромиссам с турецкой стороной. Однако вопрос у них вызывает то, будет ли Анкара в разговоре с тем же Вашингтоном педалировать тему сотрудничества между Абу-Даби и курдскими повстанцами, которые признаны террористами в западных столицах. Памятен случай с тактическим союзником Турции Катаром, который в 2017 году оказался в дипломатической и экономической блокаде, в том числе из-за «связей с террористическими организациями». Сомнений, похоже, нет только в том, что север Ирака может стать новой точкой антитурецкой борьбы.
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