Трансграничная кампания Турции в Иракском Курдистане против леворадикальных боевиков совпала с сообщениями о том, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывали им финансовую помощь. На это обращает внимание арабская пресса, комментируя значение операции «Коготь тигра». С учётом того, что Анкара и Абу-Даби являются непримиримыми региональными антагонистами, наблюдатели опасаются, что север Ирака превратится в арену их борьбы.

Действия турецких вооружённых сил (ВС) против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака привлекли внимание арабских наблюдателей не только потому, что турок артиллерийским огнём поддержали иранские военнослужащие. В центре внимания оказалось время, когда началась кампания. В последние месяцы, по словам источников издания Al-Araby al-Jadeed, Эмираты усилили финансовую помощь курдским боевикам, деятельность которых признана террористической на территориях Турции и США. Это поставило север Ирака в один ряд с ливийским и сирийским досье, в рамках которых Абу-Даби стремится перехватить инициативу у Анкары, лишив её сферы влияния. Примечательно, что в Сирии Эмираты также, согласно сообщениям, неоднократно пытались поддержать курдские военизированные формирования, которые, как утверждают в Турции, сохранили связи со структурами РПК. Это почти ставит знак тождества между двумя театрами боевых действий и поднимает вопрос о том, какая судьба может ждать территорию Иракского Курдистана.

Michael Kappeler/Global Look Press

Публично власти Эмиратов выступили с критикой турецкой трансграничной операции.

ОАЭ осуждают военную интервенцию Турции и Ирана в братском Ираке, бомбардировку районов на севере Ирака, что представляет собой нарушение суверенитета братской арабской страны и приводит к запугиванию и распространению террора среди ни в чём не повинных гражданских лиц, — говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Финансовая помощь РПК со стороны Эмиратов оказалась в последние месяцы настолько сильной, что, как рассказали источники Al-Araby al-Jadeed, власти автономного региона были вынуждены ввести ограничения на транзакции. Собеседники издания в Эрбиле подтвердили, что им удалось отследить многочисленные случаи перевода денег из ОАЭ представителям РПК. Теперь руководство автономного региона требует получить одобрение у официальных органов для осуществления подобных переводов в целях безопасности.

Мотивы аравийской монархии эксперты трактуют однозначно: всё дело в желании подорвать турецкую политику. Один из курдских политических деятелей Саркот Али утверждает, что кредитно-денежные отношения между Эмиратами и леворадикальной организацией, известной своими кровопролитными терактами на территории Турции, растянулись примерно на четыре года. Это, как утверждается, происходило под прикрытием общественных организаций или миссий по оказанию помощи перемещённым лицам. Абу-Даби не скрывает гуманитарные связи с Курдистаном: последняя отправка помощи, например, производилась в конце мая для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

В экспертной среде не удивляются действиям Эмиратов, которые не склонны к каким-либо компромиссам с турецкой стороной. Однако вопрос у них вызывает то, будет ли Анкара в разговоре с тем же Вашингтоном педалировать тему сотрудничества между Абу-Даби и курдскими повстанцами, которые признаны террористами в западных столицах. Памятен случай с тактическим союзником Турции Катаром, который в 2017 году оказался в дипломатической и экономической блокаде, в том числе из-за «связей с террористическими организациями». Сомнений, похоже, нет только в том, что север Ирака может стать новой точкой антитурецкой борьбы.