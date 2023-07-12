Демарши Эрдогана против России объяснили страхом «януковичизации» Турции Востоковед Гафуров: президент Турции противостоит попыткам Запада отстранить его от власти по примеру Януковича в 2014 году

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган противостоит попыткам Запада отстранить его от власти по примеру украинского президента Виктора Януковича в 2014 году, рассказал NEWS.ru востоковед Саид Гафуров. Эксперт считает, что именно поэтому турецкий лидер развернул бурную дипломатическую деятельность — одобрил кандидатуры Швеции и Украины на вступление в НАТО, выдал Киеву пленных «азовцев» («Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) и провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

ЕС давно разработал программу «януковичизации» для Эрдогана — по типу той, что была проведена на Украине в 2014 году. Европейцы намерены в реализации этой программы опираться на стамбульский олигархат — оппозицию Эрдогана и основного выгодополучателя от гипотетического вступления в ЕС. Эрдоган пытается торговаться с их партнерами в ЕС и США, — пояснил политолог.

По его словам, все, что Эрдоган хотел от России, он уже получил, поэтому теперь переключился на Европу, потому что с Брюсселем турецкий лидер «может торговаться по многим вопросам».

Ему необходимо стабилизировать финансовую ситуацию в Турции для того, чтобы добиться своей главной цели — укрепить свой авторитет в стране. С этой целью Эрдоган может, к примеру, обсуждать соглашение о свободной торговле с ЕС, — сложный документ, который имеет тысячи нюансов, — сказал эксперт.

Виктор Янукович лишился власти в феврале 2014 года в результате Евромайдана — массовой многомесячной акции протеста в центре Киева, а также в других городах Украины, которая началась 21 ноября 2013 года. Поводом для ее начала послужило решение Януковича о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. После разгона палаточного городка на Майдане и принятия в январе 2014 года законов, ужесточивших санкции за участие в массовых беспорядках, акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер и в конечном счете привела к вооруженной смене власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после объявления итогов второго тура президентских выборов в Турции многие наблюдатели обратили внимание на тот факт, что, несмотря на небольшое преимущество Эрдогана над его соперником, в городах не случилось турецкого протестного Майдана, а западные лидеры практически без задержки признали итоги голосования. Сразу возникли предположения, что «султану» еще придется заплатить за такую нейтральную западную позицию.