Дамаск подвергся воздушной атаке Дамаск подвергся воздушной атаке, работают системы ПВО

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Столица Сирии город Дамаск и его окрестности подверглись воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

По данным телеканала, в городе сработали системы ПВО. В небе слышны взрывы. Подробности произошедшего не приводятся.

Также об атаке сообщило государственное агентство SANA.

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку вооружённых сил Израиля. Она произошла в небе над Дамаском. Системы сирийской ПВО сбили большинство выпущенных ракет.