ЦАХАЛ перехватила ракету со стороны Ливана

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Параллельно с этим в районе сектора Газа прозвучала сирена воздушной тревоги.

После сирен, прозвучавших на севере Израиля, перехватчик был запущен в сторону подозрительной цели, которая пересекла границу из Ливана в Израиль, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях. Отмечается, что ракета сумела поразить позицию ЦАХАЛ. В свою очередь самолеты израильской армии атаковали объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» на территорию страны.

Вечером 4 ноября по меньшей мере 51 человек стал жертвой удара по лагерю беженцев Эль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа. В Палестине утверждают, что удар совершили ВВС Израиля. Ракета попала по жилому дому. Большинство жертв составляют женщины и дети. Также поступила информация о десятках пострадавших, многие из которых находятся под завалами.