ЦАХАЛ перечислила убитых за последние часы значимых членов ХАМАС Армия обороны Израиля ликвидировала четырех высокопоставленных членов ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что за последние часы были убиты четверо значимых для ХАМАС военнослужащих. Также ЦАХАЛ опубликовала видео с израильскими танками и военными в секторе Газа.

Кроме того, по данным разведки ЦАХАЛ и ISA, за последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛ убили четырех значимых боевиков ХАМАС, — заявили в оборонном ведомстве.

Среди убитых оперативников были командующий военно-морскими силами в центральной бригаде ХАМАС Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Муваман Хиджази, а также старший сотрудник производственного отдела Мухаммад Авдаллах.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ и ХАМАС начали бои в районе сектора Газа. Танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине палестинского анклава, в соцсетях распространяются соответствующие кадры. Бронемашины перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы региона. На ролике, снятом в окрестностях Газы, можно увидеть, как танк израильских вооруженных сил наносит удар по легковому автомобилю.