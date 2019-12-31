https://static.news.ru/photo/d8d2be66-2c76-11ea-82af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Жертвами серии атак боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на севере Афганистана стали 23 военнослужащих.

Талибы совершили нападения на контрольно-пропускные пункты в провинциях Балх, Кундуз и Тахар. В числе погибших силовиков солдаты афганской армии и полицейские. При отражении атака были уничтожены 11 боевиков, сообщает телеканал 1TV.

Ранее NEWS.ru писал, что талибы похитили около трёх десятков активистов Народного движения за мир. Боевики перехватили их на пути из Герата в Фарах и увезли в неизвестном направлении.