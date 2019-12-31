Жертвами серии атак боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на севере Афганистана стали 23 военнослужащих.
Талибы совершили нападения на контрольно-пропускные пункты в провинциях Балх, Кундуз и Тахар. В числе погибших силовиков солдаты афганской армии и полицейские. При отражении атака были уничтожены 11 боевиков,
Ранее NEWS.ru писал, что талибы похитили около трёх десятков активистов Народного движения за мир. Боевики перехватили их на пути из Герата в Фарах и увезли в неизвестном направлении.
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