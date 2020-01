На снимках видно, что корпус Айн аль-Асад потерпел повреждения. Несколько самолётов были полностью уничтожены, а другие получили значительные повреждения.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc