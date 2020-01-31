https://static.news.ru/photo/187dca1e-4460-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сирийские правительственные войска обнаружили в Идлибе склады с западным вооружением, оставленным войсками оппозиции при отступлении.

Это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов, который мог обрушиться на такие города, как Хама и Алеппо, если бы не контрнаступление сирийской армии, — отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков в комментарии РИА Новости.

По словам генерал-майора, сирийская армия захватила в Идлибе 11 танков, 19 бронетранспортеров и БМП, 62 пикапа с крупнокалиберными пулемётами, четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии и по четыре «джихад-мобиля» и беспиполника.

Как ранее писал NEWS.ru, журналистка RT Вафа Шабруни получила тяжёлые ранения при съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб.